إعلان مطعم مخالف للآداب يستفز المغردين .. والتجارة تتدخل

المواطن - الرياض

ألزمت وزارة التجارة أحد المطاعم بإزالة إعلان تجاري احتوى على كلمات مخالفة للآداب .

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏”التجارة” تضبط إعلان مخالف للآداب العامة بأحد المطاعم، وإلزامهم بإزالة الإعلان من فروعهم وحساباتهم في مواقع التواصل واستدعائهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكان عدد من المغردين تداولوا صورة تظهر إعلان لأحد مطاعم الوجبات السريعة تضمن مفردات ذات إيحاء مناف ٍ للآداب وطالبوا وزارة التجارة بالتدخل قبل أن تعلن الوزارة ضبط المطعم وإزالة الإعلان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :