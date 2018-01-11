إعلان مُضلل يحيل مصنعاً وإحدى مشهورات سناب شات للنيابة العامة

المواطن - الرياض

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً لتعبئة مياه الشرب، وإحدى مشهورات “سناب شات” إلى النيابة العامة؛ بسبب إعلان مضلل.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن “الهيئة” استقبلت بلاغاً من أحد المستهلكين عن إعلان لمنتجات مصنع مياه معبأة عبر “سناب شات”، وتبين أنه يتضمن مغالطات وادعاءات صحية وتغذوية مضللة للمستهلكين.

وأضاف السلطان أن “الهيئة” استدعت على الفور ممثلاً للشركة المنتجة لهذه المياه والوكيل القانوني للمعلنة لسماع أقوالهما بشأن ما احتواه الإعلان من مغالطات وادعاءات صحية وتغذوية مضللة للمستهلكين ومخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وجرى توثيق إفادتهما وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهما.

وشدد على أن الهيئة العامة للغذاء والدواء لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة التي كفلتها لها الأنظمة لردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات في الهيئة على الرقم 19999، أو عبر تطبيق الهيئة الالكتروني “بك نهتم”.







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