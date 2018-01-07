إغلاق 22 فضائية تبث بدون ترخيص في مصر

المواطن - القاهرة

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق 22 فضائية تبث بدون ترخيص.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت خلال ديسمبر الماضي بحملة أمنية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، جاء أبرزها ضبط 22 فضائية تعمل بدون ترخيص، وضبط 29 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط شركة تستخدم برامج حاسب آلي وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة.

وأفادت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.







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