إغلاق 6 مجمعات طبية مخالفة ومعملي أسنان وصيدليتين بالرياض

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عددًا من المنشآت المخالفة، تضمنت 6 مجمعات طبية ومعملي أسنان وصيدليتين في الرياض؛ لوجود عددٍ من المخالفات.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إغلاق تلك المنشآت جاء بناءً على وجود كوادر تعمل بها دون الحصول على ترخيص عمل، ولعدم تعقيم الأدوات الطبية المستخدمة بها.

كما تضمنت المخالفات وجود تسعيرة غير معتمدة في بعض تلك المنشآت، إضافة إلى وجود قصور في نظام التخلص من النفايات الطبية، كما أغلقت الوزارة معمل أسنان لانتهاء رخصته.







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