إقالة فيصل بن تركي الأحدث.. هذا ما حدث في إدارات 6 أندية سعودية

المواطن - مروة نبيل

لم تكن إقالة فيصل بن تركي هو الأولى من نوعها، حيث إن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد قام بثورة تغيير في مجالس إدارات الأندية السعودية، منذ توليه المسؤولية بموجب أمر ملكي، في الثالث من شهر سبتمبر الماضي.

وقرر تركي آل الشيخ، مساء الاثنين، إقالة فيصل بن تركي وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة سلمان المالك بشكل مؤقت، لتكون بذلك إدارة نادي النصر هي الإدارة السادسة التي يتم صدور قرارًا بحلها خلال فترة تصل لـ120 يومًا فقط.

وقبل إقالة فيصل بن تركي صدر قرار بحل 5 إدارات أندية سعودية بسبب الفساد الإداري، وبدأت سلسلة الإقالات في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، بعدما صدر قرارًا بحل مجلس إدارة الرائد، برئاسة عبدالعزيز التويجري، وتكليف فهد المطوع برئاسة النادي.

وفي الثالث من شهر أكتوبر الماضي، صدر قرار بإعفاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي؛ وذلك بسبب تورطه في قضية تزوير، وكان القرار الثالث من نصيب نادي الشباب، حيث تم إعفاء الرئيس عبدالله القريني من منصبه؛ نظرًا للتجاوزات الإدارية والإعلامية، في 15 من أكتوبر الماضي.

وتم قبول استقالة رئيس النادي الأهلي، الأمير فهد بن خالد، وتكليف الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل، بدلًا منه، في 11 نوفمبر الماضي، وبسبب الأخطاء الإدارية تم الإطاحة بمجلس إدارة نادي الوحدة، برئاسة هشام مرسي، وتم تكليف نائبه محمد سمرقندي، بالقيام بمهامه، وبعد ذلك تم تكليف السفير محمد الطيب، برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

ومع بداية العام الجديد، تم الإعلان عن إقالة فيصل بن تركي وحل ومجلس إدارة نادي النصر، وتكليف سلمان المالك برئاسة المجلس الجديد.

وعن إقالة فيصل بن تركي قال بيان هيئة الرياضة: “بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع السيد سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وعلم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق”.

وتابع البيان بشأن إقالة فيصل بن تركي أمس الاثنين: “واستنادًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فقد قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي: أولًا حل مجلس إدارة نادي النصر، ثانيًا تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يُشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه”.







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