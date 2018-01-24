إمام جامع الشيخ زايد وسيم يوسف لتميم : كذاب مثل أبوك

المواطن- عبدالرحمن دياب

اتهم خطيب جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات، وسيم يوسف، الإعلام القطري ونظام تميم بن حمد بالكذب.

وكتب وسيم يوسف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا كان حاكمهم كذاب.. فماذا تتوقع من إعلام دولتهم.. رحم الله الملك عبدالله حينما قال لتميم بن حمد كذاب مثل أبوك”.

وتابع وسيم يوسف موجهًا قوله لتميم: “أصبحت مثلًا تتغنى به العرب”.

وسيم يوسف وتميم:

والموقف ليس الأول بين وسيم يوسف وتميم قطر، حيث سخر خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير، سابقًا من تغريدة نشرها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني على موقع تويتر، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018.

وكتب تميم: “نودع عامًا ثقيلًا على أمتنا ومنطقتنا.. ونستقبل عامًا جديدًا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع.. ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار. وكل عام وأنتم بخير”.

ورد الداعية وسيم يوسف على التغريدة ساخرًا: “أن يسوق الله معه الخير من كتب لك التغريدة!!!.. دعاء فيه انتقاص من قدر الله سبحانه!!.. (أن يسوق الله لنا الخير).. حسبي الله عليك يا عزمي بشارة”.

وسيم يوسف وجوعان:

أما وسيم يوسف وجوعان بن حمد آل ثاني، شقيق تميم فجمعهما موقف ساخر أيضًا.

وهنأ جوعان المنتخب العماني بعد تأهله رسميًّا لنهائي بطولة “خليجي 23” المقامة في دولة الكويت، قائلًا: “ألف مبروك.. إنشاء الله اللقب تستاهلون”.

ورد وسيم يوسف ساخرًا: “إنشاء الله: حرام ولا يجوز فمن هذا الذي أنشأ الله!! والعياذ بالله!!.. قل: (إن شاء الله) يا جوعان.. ما أدري أصحح لـ تميم أو لك!!.. اكتب فارسي أفضل لك وله ولنا”.







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