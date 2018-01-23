إنفلونزا الطيور تظهر في وادي الدواسر

المواطن ـ الرياض:

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع “H5N8″، عن تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في وادي الدواسر.

وبينت الوزارة، الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3749 عينة من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 110 عينات”.

وأوضحت أنَّ “عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 بلاغاً، فيما بلغ عدد الاستفسارات 41 استفساراً ووصل إجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 2018”.

يذكر أنّه تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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