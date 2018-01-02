إنفوجرافيك.. فوائد لا تعلمها عن مياه الشرب المعبأة

المواطن - الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أنها لن تسمح ببيع أي مياه شرب معبأة دون استيفاء الشروط والمتطلبات، وعلى هذا الأساس، لا توجد أفضلية لمياه شرب معبأة على غيرها.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الأملاح الصلبة الذائبة في المياه المعبأة تتكون من الكالسيوم، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والكلوريدات، والكبريتات، وحدودها المقبولة بين 100- 500 ملجم لكل لتر.

وأوضحت أن المقصود بالرقم الهيدروجيني هو درجة قياس حموضة أو قلوية المياه، وحدودها المقبولة بين 5.6- 5.8.

ولفتت الهيئة إلى أن مياه الشرب المعبأة هي أحد مصادر الفلورايد، الذي يساعد على الوقاية من تسوس الأسنان، ولكن استهلاك كميات كبيرة منه قد يؤثر سلبًا على المستهلك، وحدوده الملزمة بين 7.0-5.1 ملجم لكل لتر.

وتابعت أن مياه الشرب تحتوي أيضًا على كميات قليلة من الصوديوم.







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