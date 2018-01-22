إنفوجرافيك.. 3 خطوات لتقديم الإقرار الضريبي

المواطن- عبدالرحمن دياب

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، على موقع “تويتر”، طريقة تقديم الإقرار الضريبي.

ونشر حساب ضريبة القيمة المضافة إنفوجرافيك يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي، حيث يبدأ بتسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثم تعبئة الإقرار الضريبي، وأخيرًا إرسال الإقرار واستلام الفاتورة.

والإقرار الضريبي هو مستند يوضح ضريبة القيمة المضافة التي سددتها المنشأة المؤهلة والمسجلة في الضريبة على مشترياتها الخاضعة، والتي قامت بتحصيلها من المنتجات التي وردتها.







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