إنفوجرافيك.. 5 خطوات لتغيير رقم آيبان الحساب البنكي في ⁧حساب المواطن

المواطن - الرياض

نشر برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، خطوات تغيير أو تنشيط رقم آيبان الحساب البنكي في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية هنا

والخطوات هي الدخول إلى استكمال الطلب، ثم الدخول على الحساب البنكي، وبعدها الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم حالة الاستحقاق، ورابعًا الضغط على تأكيد الحساب البنكي، وأخيرًا الضغط على نعم للتأكيد.

وفي وقت سابق، أكد علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن، أن مقدار الدعم المخصص للمستحقين وضوابط الصرف ستتم مراجعتهما بعد صرف 3 أشهر للمستحقين.

وأضاف مدير حساب المواطن، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن حساب المواطن مستمر، وموعد الصرف في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان حساب المواطن قد أعلن، أن العاشر من يناير الجاري هو موعد صرف الدفعة الثانية من البرنامج، ويستفيد منها مَن أكمل طلب التسجيل بنجاح حتى نهاية دوام 16 ديسمبر الماضي.

وأوضح حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الثالثة هو العاشر من يناير أيضًا.

يُذكر أنه تمت جدولة صرف الدعم في حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي خلال العام الجاري.







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