إنفوجرافيك.. 5 نصائح عند شراء سلعة بالتقسيط

المواطن - الرياض

قدمت جمعية حماية المستهلك نصائح يجب التركيز عليها عند شراء سلعة بالتقسيط.

وفي إنفوجرافيك نشرته الجمعية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، نصحت أولًا بالتأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وثانيًا يجب الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط.

ولفتت إلى أن العقد يوضح وصفًا كاملًا للسلعة ومقدار الثمن والدفعة المقدمة والمبلغ المتبقي ومبالغ الدفعات وعددها وأوقاتها، كما يوضح شروط الوفاء بالثمن وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها.

ورابعًا لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد في حال كان المشتري ملتزمًا في دفع الأقساط وتأخر عن دفع قسط واحد.

وأخيرًا، أكدت الجمعية أنه لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان بنفس المنطقة.







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