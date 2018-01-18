إنقاذ قدم مصاب من البتر إثر حادث مروري في سكاكا

المواطن - واس

تمكن فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا , من إنقاذ قدم مصاب من البتر بعد تعرضه لحادث مروري.

وبينت صحة الجوف أن الفريق الطبي نجح بحمد الله في إنقاذ قدم المصاب من البتر بعد تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر بالفخذ الأيمن ونزيف بالبطن , وتمزق بأربطة مفصل الركبة اليمنى وقطع بالشريان المقبضي والأوردة الدموية , حيث أجريت له عملية إيقاف نزيف داخل البطن وعملية إصلاح لمفصل الركبة اليمنى مع توصيل الشريان المقبضي , وتم إنقاذ الرجل اليمنى من البتر وخرج المريض من المستشفى ولله الحمد .

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير حيث يُعد المستشفى المرجعي لمستشفيات المنطقة ومركز استقبال الحوادث المرورية , وقد أجرى في شهر ديسمبر الماضي 206 عمليات جراحية .

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي 311522 زيارة منزلية بواسطة 320 فريقًا طبيًا بمعدل 2000 زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يسهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الإيجابي النفسي والاجتماعي والصحي.







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