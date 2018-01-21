ابن دغر : وديعة المليارين أنقذت اقتصادنا من الانهيار

المواطن - واس

جدد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية ، مثمناً عالياً التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني .

وقال ابن دغر خلال إعلانه موازنة الحكومة للعام الجديد 2018 ، إن وديعة المملكة أنقذت الاقتصاد اليمني من انهيار تام وأعادت التوازن للريال اليمني .

وفيما يتعلق بالموازنة وبنودها، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن الموازنة اعتمدت مرتبات عام كامل للعسكريين وتغطية مرتبات 12 محافظة للموظفين المدنيين، إضافة إلى تغطيتها قطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها .

وتعهد ابن دغر بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفعت الميليشيا الحوثية الانقلابية يدها عن مواردها، داعياً إلى السماح بتصدير النفط والغاز وتحييد هذا القطاع .







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