ابن وفي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ والده الخمسيني

المواطن ـ وكالات

فقدت أسرة باكستانية ابنها الأكبر، إثر وفاته جراء محاولته إنقاذ والده عبر التبرع له بجزء من كبده.

وأوضحت صحيفة “ذا تريبون” المحلية، الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “قمران لاغاري (24 عامًا) توفي أثناء خضوعه لعملية نقل جزء من الكبد إلى والده المريض، مجاهد خان لاغاري (50 عامًا)”.

وبيّنت أنّه “قرر قمران، الذي يعمل مهندسًا كهربائيًّا، رغم تحذيرات عائلته والأطباء، أن يخضع لعملية جراحية لإنقاذ والده المصاب بالفشل الكبدي”.

وأشارت إلى أنّه “تعرض الشاب العازب لعدد من المضاعفات خلال العملية الجراحية، أسفرت عن وفاته”، مبرزة أنَّ “الوالد مجاهد خان لا يزال يرقد في وحدة العناية المركزة، ولم يصل إليه بعد خبر وفاة ابنه الأكبر ودفنه”.







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