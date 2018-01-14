ابن يطو يُحقق رقمًا جديدًا في الدوري السعودي هذا الموسم

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباراة الشباب والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا شديدًا من النجم الجزائري محمد بن يطو، الذي سجل هدفين.

وحقق محمد بن يطو رقمًا جديدًا في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما تمكن للمرة الأولى من تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة، منذ أن سجل “هاتريك” في الجولة الثالثة من الموسم الماضي أمام الأهلي.

ونجح محمد بن يطو في تحويل خسارة الشباب أمام الاتفاق إلى فوز بثلاثية، حيث سجل هدف التعادل وهدف التقدم، قبل أن يحرز ماركوس بيتزلي، الهدف الثالث في الدقيقة 93.







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