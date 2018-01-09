اتحادي للجماهير: لا يوجد سوى هذا الحل لإنهاء أزمات العميد

المواطن - مروة نبيل

ناشد عادل نوار، إداري نادي الاتحاد السابق، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جماهير العميد بالوقوف خلف الفريق وتقديم الدعم له، من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة.

وقال عادل نوار عبر حسابه على “تويتر”: “ما يمر به نادي الاتحاد وما يُعانيه من أزمات قاسيه وخانقه للغاية أصبح من الصعب إنهائها بواسطة أفراد داعمين.. لا يوجد حل أمامنا سوى دعم حملة (تدعم ناديك)”.

وأضاف إداري نادي الاتحاد السابق، أن الاتحاد ضمن من حملة ادعم ناديك 8 ملايين ريال سنويًّا حتى الآن، وتابع: “الأمل لا يزال كبير في التفاعل وعدم التهاون والاشتراك في ادعم ناديك”.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في قائمة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، بعدما شارك فيها 22.919 مشجعًا، فيما يتصدر الهلال الترتيب بـ28.245، وحل النصر ثانيًا بـ25.184.







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