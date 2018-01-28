اتحاد الكرة يُعلن قراراته حول الأندية السعودية بالبطولة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتخذ كافة الإجراءات والتدابير، وذلك من أجل حماية البعثات الرسمية للأندية السعودية عند اللعب ضد الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا عبر حسابه على تويتر قائلًا: بناءً على القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والقاضي بلعب الأندية السعودية والقطرية في دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب في البلدين وعدم اللعب في الملاعب المحايدة.

وأضاف البيان: الاتحاد السعودي سيعمل على تسهيل مشاركة الأندية السعودية في المسابقة انطلاقًا من قناعته بمبدئه الراسخ بالعمل مع المرجعيات الرياضية على الرغم من تحفظه الشديد على الآلية التي صدر بموجبها القرار.

وتابع البيان: يؤكد الاتحاد السعودي بأن رغبته في الالتزام باللعب في ملاعب محايدة تأتي من حرصه على سلامة لاعبيه وسيعمل مع المرجعيات الحكومية ذات العلاقة على توفير كل المتطلبات والتي تضمن سلامة أنديته المشاركة، وسيقدم كل سبل الدعم لها.







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