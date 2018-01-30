اتفاقية بين STC وكورننج إنكوربوريتد لتعزيز الاتصالات فائقة السرعة

المواطن- الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC وشركة كورننج إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLW) عن توصلهما إلى اتفاقية تقوم بموجبها شركة كورننج بتوفير منتجاتها وحلولها العصرية من الألياف الضوئية لشركة الاتصالات السعودية لتعزيز شبكتها الوطنية للاتصالات فائقة السرعة والجوانب المتعلقة بتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا للعلاقة الإستراتيجية بين شركة الاتصالات السعودية وشركة كورننج، التي زودت الاتصالات السعودية حتى الآن بأكثر من 1.5 مليون كيلومتر من الألياف الضوئية.

وفي إطار هذه العلاقات الإستراتيجية، طورت الشركتان برنامجًا لتوفير التدريب التقني المتقدم لمهندسي وفنيي الألياف الضوئية بشركة الاتصالات السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن شركة الاتصالات السعودية تعمل على بناء المشروع الأكبر للألياف الضوئية في المملكة، بهدف تطوير خدماتها بما يتواءم مع خططها الإستراتيجية لتمكين الخدمات الرقمية في المملكة، وبما ينسجم مع ‏أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وقال: “شركة كورننج رائدة في مجال الألياف الضوئية وحلول توصيلها إلى المنازل، ‏ونحن نسعى إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الشركات الفاعلة والرائدة مثل شركة كورننج في مجال شبكات الألياف الضوئية”.

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة كورننج إنكوربوريتد، السيد كلارك كنلن: “تتمتع الاتصالات السعودية بخبرات واسعة وقوية في مجال الإبداع ‏في الشرق الأوسط، وهي الشركة الأولى في تقديم تكنولوجيا النطاق العريض وحلول الألياف الضوئية المتقدمة للمنازل. ونحن ‏في شركة كورننج نشارك الاتصالات السعودية التزامها بالإبداع ونضع إمكاناتنا الهندسية وخبراتنا وحلولنا للمساهمة في تنفيذ بناء الشبكة الوطنية وفق أحدث التقنيات المتاحة، ونحن فخورون بالعمل مع الاتصالات السعودية في هذه المبادرة المميزة”.

يذكر أن شركة كورننج كانت وراء اختراع أول ألياف ضوئية قليلة الفقد عام 1970، مما ساهم في إطلاق عصر الاتصالات الضوئية وإحداث تحول جذري في طريقة إنشاء المعلومات ومشاركتها واستخدامها.

ونشرت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من مليار كيلومتر من الألياف الضوئية للشبكات في جميع أنحاء العالم.







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