اتفاقية لتطوير خدمات المستثمرين ورواد الأعمال

المواطن - واس

وقَّعت الهيئة العامة للاستثمار وجامعة أم القرى ممثلةً في ذراعها الاستثمارية (شركة وادي مكة للتقنية) اليوم، اتفاقية تفاهم لتطوير خدمات المستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز التعاون بين الطرفين في شتى المجالات.

وبارك مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس هذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة ووادي مكة للتقنية، لافتاً إلى أن وادي مكة يعمل على بناء شراكات فعالة مع كافة الجهات والقطاعات المهتمة بتطوير منظومة الاقتصاد المبني على المعرفة داخل وخارج المملكة إيماناً منها بأهمية هذا الدور لتهيئة البيئة والأجواء لرواد الأعمال ورفع كفاءة الطاقات الشابة للاستثمار في هذا المجال.

بدوره ثمَّن وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل هذه الشراكة بين الطرفين وأهمية العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال في المملكة، بتوفير جميع الخدمات والبرامج التي يحتاج إليها المستثمرون، مما سيسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة الفاعلة وزيادة حصته في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل بن أحمد علاف أن “شركة وادي مكة” و”الهيئة” ستعملان من خلال اتفاقية التفاهم على تشجيع روح المبادرة لدى الأفراد، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وريادة الأعمال عبر تقديم برامج تمويل ورعاية وتطوير الأعمال، مثمناً التقاء رغبة الطرفين في التعاون وتكامل الجهود وتسخير القدرات مما يثري عملية دعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات المضافة، وبما يخدم المصلحة العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.







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