اختتام جائزة أجمل صورة للإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

اختتمت، مساء أمس، مسابقة جائزة أجمل صورة للإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وأوضح مدير عام الفعاليات والقرية سطام فهد الثابت أن جائزة أجمل صورة للإبل التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني تهدف إلى تشجيع المهتمين بفن التصوير ودعم إبداعاتهم وإبراز تراث المملكة العربية السعودية.

وبيَّن الثابت مشاركة 260 صورة في المسابقة مرت بمرحلتين الأولى لفرز الصور، والثانية مرحلة التحكيم النهائي، مشيراً إلى أن آلية التحكيم تعتمد على فكرة الصورة وتكوينها وعناصرها.

من جهتها قالت نائبة الرئيس المديرة العامة لقناة ديسكفري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اماندا تريبل: إنه لشرف كبير لنا أن نكون هنا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أجمل صورة للإبل، فيما المملكة العربية السعودية تمضى قدماً للأمام من خلال رؤية ٢٠٣٠، كان من اللازم أن لا تنسى ماضيها وتحتفل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يُعنى بإرث وتاريخ وحضارة هذه البلاد، فهذا الماضي والإرث هو من جعل لهذا البلاد مكاناً مميزاً في العالم، وكوننا شركاء في هذا المهرجان فنحن أيضا نحتفل معكم بالماضي العريق وأيقونته ” الإبل ونكرم الموهوبين الذين صنعوا الفرق بعدساتهم من أبناء هذا الوطن.

وجاء ترتيب الفائزين بالمراكز الأولى كما يلي:

الأول عبدالله سليمان الشثري

الثاني علي عبدالله العبداللطيف

الثالث يوسف أحمد الخميس







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