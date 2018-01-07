اختلاف أسعار الأدوية يثير أزمة والإبرة المهدئة نفسيًّا مثال صادم!

المواطن - الرياض

أكد الأكاديمي السعودي فهد البقمي، أن في أوروبا كان ما قيمته 500 ريال يكفي حاجة الأسرة من الصيدلية طيلة الشهر، أما هنا فألف و500 ريال لا تقضّي شيئًا.

ورأى في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية أن أسعار الأدوية في السوق السعودي بشكل عام فيها الكثير من المبالغة والجشع، متعجبًا من أن إبرة مهدئة لمريض نفسي تعادل في مصر 70 ريالًا، بينما تباع هنا بأكثر من 390 ريالًا.

وأضاف البقمي أن أكبر صيدليات المملكة لديها موقع إلكتروني، والأسعار فيه نفس أسعار المحل، متسائلًا: “هل تكاليف المحل مثل الموقع الإلكتروني.. ولماذا لا يكون هناك فرق في الأسعار؟”.

ولفت إلى أن الأدوية المستوردة تشكّل أكثر من 80% من السوق السعودي، في ظل وجود 13 مصنّعًا وأكثر من 20 موزعًا ووكيلًا، متعجبًا من دور هؤلاء المصنّعين.







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