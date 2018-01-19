اختلس 23 ألف ريال وطعن نفسه وأبلغ شرطة الرياض لإخفاء جريمته

المواطن - الرياض

كشفت شرطة الرياض تفاصيل ادعاء وافد تعرضه للسلب والطعن وسرقة 23 ألف ريال منه، أثناء عمله في أحد المحال الشهيرة بالرياض لتؤكد التحريات قيام المطعون بسرقة المبلغ والتمويه على جريمته.

بداية القضية تعود عندما تلقى أحد مراكز شرطة العاصمة الرياض بلاغًا من مُقيم سريلانكي الجنسية؛ في العقد الثالث من العمر يدعي فيه تعرُّضه للطعن من قِبل أشخاص تهجموا عليه أثناء تواجده في مقر عمله بأحد المحال الشهيرة لبيع الحلويات، وسلبوا منه مبلغ 23 ألف ريال والهرب، نتج عن ذلك إصابته بجروح قطعية بيده.

وباشرت الفرق المختصّة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، البلاغ، وأوضحت التحريات وجود تعارض بين ما جاء في بلاغه مع الوقائع، وبالتحقّق من تلك التناقضات تبيّن أن الوافد افتعل الإصابة ملحقًا الأذى بنفسه وتقدّم ببلاغ كاذب عن تعرُّضه للسلب والطعن، في محاولة يائسة لتضليل الجهات الأمنية لإخفاء جريمته في اختلاس المبلغ من إيرادات المحل، وعثر على مبلغ 11 ألف ريال كجزءٍ من المبلغ المختلس، أخفاها بمقر سكنه.

وجرى توقيفه وإحالته إلى فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتقديمه بلاغًا كاذبًا عطفًا على جرمه في الاختلاس.







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