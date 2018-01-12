اختيارية.. خدمة جديدة من تداول لمديري الأصول

المواطن - الرياض

كشف المدير التنفيذي لـ”تداول” خالد الحصان، أن الشركة ملتزمة بالخطط التطويرية للسوق المالية؛ حيث بدأت هذه التغييرات في الربع الرابع من 2016، وهي مستمرة في العديد من التغييرات لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، والهدف هو تهيئة المكان المناسب للسوق المالية، سواء في الاقتصاد السعودي أو الأسواق العالمية.

وقال الحصان في تصريحاتٍ إلى قناة العربية: إن الشرطة تسعى لفتح السوق وجذب الاستثمار الأجنبي، لما في ذلك من الجاهزية لطرح المزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، بما في ذلك شركة بحجم أرامكو السعودية.

ولفت إلى أن “تداول” ستسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية تحت أمر واحد شامل) كخدمة اختيارية لتحقق الهدف لمديري الأصول والمتمثل في العدالة والفاعلية بغية تنفيذ الصفقات في السوق المالية.

وأكد أنه بالإمكان أن يحدد مديرو الأصول أيَّ خدمة اختيارية ومدى أهميتها للصناديق التي يديرونها، وستنطبق على الصناديق المدارة محليًّا، والصناديق المدارة من قِبَل مديري الأصول للاستثمار الأجنبي.







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