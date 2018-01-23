ارتفاع أسعار النفط بعد جلسة متقلبة

المواطن- متابعة
قفلت أسعار النفط مرتفعة، أمس الاثنين، بعد جلسة متقلبة تضررت فيها من استئناف الإنتاج في بعض حقول الخام في ليبيا، قبل أن تصعد باتجاه أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وأنهت عقود مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 42 سنتًا، أو 0.6%، لتبلغ عند التسوية 69.03 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 69.51 دولار.
وكان خام القياس العالمي قد سجل في 15 يناير 70.37 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.
وأغلقت عقود الخام الأميركي مرتفعة 25 سنتًا، أو 0.4%، إلى 63.62 دولار للبرميل.
تعليق واحد
أبو عبدالعزيز
النفط عازم على اختراق 80 دولار وقوه ليستقر بهذا المستوى
لخلق الاتزان بين المنتجين والمستهلكين ويعتبر
هذه الأسعار عادله
وهادفه لرفع النمو لكل الأطراف المعنية