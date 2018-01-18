ارتفاع أسعار النفط قبل البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية

المواطن- متابعة

ارتفعت أسعار النفط قبل نشر بيانات أميركية بشأن المخزونات البترولية من المتوقع أن تظهر 9 هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة.

وتسببت العوامل الأساسية في زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13% فوق المستويات المسجلة في أوائل ديسمبر بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وأيضًا نمو قوي للطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتًا لتبلغ عند التسوية 69.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأميركي 24 سنتًا إلى 63.97 دولار.

وسجل الخام الأميركي 64.89 دولار الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :