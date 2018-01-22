ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتحركات سعودية لضبط الأسواق العالمية

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة يوم الاثنين بدعم من جهود السعودية لضبط الأسواق العالمية من خلال التعاون بين منتجي النفط لتقليص الإنتاج.

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.69 دولار للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق. ووصل برنت في 15 يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا. وكان الخام الأميركي قفز إلى 64.89 دولار للبرميل في 16 يناير كانون الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وجرى استئناف الإنتاج في امتياز السارة التابع لشركة فنترشال بشرق ليبيا يوم الأحد، ومن المتوقع أن تضيف تلك الحقول 55 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد يوم الاثنين. ويتذبذب إنتاج النفط الليبي قرب مليون برميل يوميا.

وقالت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج في أوبك أمس إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وأعلن وزير الطاقة خالد الفالح في سلطنة عمان أمس أن ”هناك استعدادا لمواصلة التعاون بعد 2018… لم تتحدد الآلية بعد، لكنّ هناك توافقا على الاستمرار“.







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