ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة في الربع الثالث من 2017

المواطن- الرياض

كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة في الربع الثالث من عام 2017، لتشكل نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنةً بـ9.5% في نفس الفترة من العام السابق.

والصادرات تتكون من صادرات سلع محلية وهي الصادرات الوطنية، وصادرات السلع الأجنبية وهي إعادة التصدير.

وفي وقت سابق، صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، المملكة عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: إن تصنيف المملكة يعود إلى 3 أسباب، منها قوة المالية العامة، والمعاملات الخارجية للمملكة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي، بحسب وكالة رويترز.

ولفتت فيتش إلى أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية، الذي من المتوقع أن يحقق توازنًا بصفة عامة في 2017 و2018.







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