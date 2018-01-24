ارتفاع حصيلة تفجيري بنغازي إلى 76 قتيلاً وجريحًا

المواطن- متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين وقعا أمس في مدينة بنغازي شرق البلاد إلى 25 قتيلاً و51 جريحاً.

وأكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي استلام جثامين 25 قتيلاً وإسعاف 51 جريحاً جراء انفجار سيارتين أمام مسجد “بيعة الرضوان” في مدينة بنغازي، مبينة أن هذه الحصيلة النهائية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مشيرة إلى أن بعض المصابين الذين جرى إسعافهم حالتهم كانت حرجة، وبعضهم توفوا متأثرين بجراحهم.

ولقي هذا التفجير الإرهابي إدانات محلية واسعة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استنكاره وإدانته بشده لهذا العمل الإرهابي، معلناً الحداد ثلاثة أيام على ضحايا مجزرة بنغازي، كما أصدر قائد الجيش المشير حفتر أوامره المشددة بضرورة ملاحقة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.







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