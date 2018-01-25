ارتفاع عدد المشاريع الحكومية المتعثرة إلى 2000.. ومعوّقات الرقابة تبدأ من غياب التجاوب

المواطن ـ الرياض:

أكّد تقرير حديث لهيئة الرقابة والتحقيق، وجود 2000 مشروع حكومي متعثر، و600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ.

واشتمل التقرير، الذي ناقشة مجلس الشورى، على صعوبات كثيرة تعاني منها الهيئة، ومن ضمن تلك المشاكل والمعوقات:

عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة.

عدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية.

وطالب أعضاء الشورى، بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع، لاسيّما جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع، وكذلك الدقة والسرعة في التنفيذ.

وشدّد الأعضاء على ضرورة وجود مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة، يعمل على التنسيق فيما بين تلك الجهات، بغية توحيد الجهود في مواجهة الفساد ومكافحته.







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