استشهاد وإصابة 273 فلسطينيًّا واعتقال 261 خلال أسبوعين

المواطن - واس

أظهر تقرير حماية المدنيين، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، اليوم، استشهاد أربعة مواطنين بينهما طفلان، وإصابة 269 بينهم 83 طفلًا، واعتقال 261 مواطنًا بينهم 22 طفلًا، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار التقرير إلى استشهاد ثلاثة من هؤلاء، وهما طفلان (يبلغان من العمر 15 و17 عامًا) ورجل يبلغ (25 عامًا)، في ثلاثة حوادث منفصلة في قرية دير نظام برام الله، وبالقرب من السياج الحدودي شرقيّ مخيم البريج للاجئين بغزة، وفي قرية جيوس في قلقيلية، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت ضد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، فيما استشهد فتى آخر يبلغ من العمر خلال مواجهات مع الاحتلال في عراق بورين بنابلس.

وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة بين (2- 15 يناير 2018)، أن قوات الاحتلال أصابت ما مجموعه (269) فلسطينيًّا، من بينهم (83) طفلًا، بجروح خلال المواجهات المتعددة التي اندلعت في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن بين هذه الإصابات، وقعت 67 إصابة خلال المواجهات بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة. وسُجلت بقية الإصابات (202) في الضفة الغربية، وغالبيتها في المسيرات التي اندلعت بالقرب من حاجز حوارة بنابلس، وتليها مدينة البيرة وبلدتا أبو ديس والعيزرية (القدس). كما سُجلت 28 إصابة أخرى خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي نُفذ معظمها في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم.

وذكر أن قوات الاحتلال نفذت (176) عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت (261) فلسطينيًّا، من بينهم (22) طفلًا على الأقل.







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