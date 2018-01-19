استقبل 50 كلغ من الحشيش المخدّر فسقط في القبضة الأمنية بجازان

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّدت قوات مكافحة المخدرات، أنّها بالتعاون مع حرس الحدود، أطاحت بشخص استقبل 50 كيلوغرامًا من المخدرات في جازان.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أمس الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّه “وفق خطة مشتركة، مكافحة المخدرات بجازان، وبالتعاون مع حرس الحدود، تمكَّنتا من القبض على شخص لاستقباله 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر”.

يُذكر أنّه منذ يومين، أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان، عمليات تهريب وضبط العديد من المهربات من ذخيرة حية وأسلحة، فضلًا عن مهربات من مخدرات وممنوعات.