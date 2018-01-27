اصطدام مروّع يودي بحياة 2 على طريق الهجرة

المواطن ـ جدة:

تُوُفي اثنان، وأصيب أربعة آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق الهجرة، شمال جسر غران باتجاه مكة المكرمة.

وأوضح الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، مساء الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “عمليات الهلال تلقت بلاغًاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث تصادم على طريق الهجرة”.

وأشار أبوزيد إلى أنّه “على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالتي وفاة وإصابة خطيرة، وثلاث إصابات متوسطة”.

وبيّن المتحدّث باسم الهلال الأحمر في جدة أنّه “تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام، ونقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي”.







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