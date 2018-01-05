اغتصب ابنتيه وباع جسديهما لطالبي المتعة الحرام!!

المواطن ـ رقية الأحمد:

انسحب محامي الدفاع عن متّهم باغتصاب ابنته، عقب إثبات المعمل الجنائي، الجريمة عليه؛ لاستشعاره الحرج.

وفي واقعةٍ نادرةِ الحدوث، شهدت جلسة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، تنحي المحامي عبدالله سرحان الموكل بالدفاع عن متهم من جنسية عربية، بتهمة اغتصاب ابنته والاتجار بها، لاستشعار المحامي الحرج في الدفاع عنه، بعد صدور تقرير المعمل الجنائي، الذي يؤكد صحة أقوال المجني عليها، بينما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه.

ووجّهت النيابة العامة، وفق الصحافة المحلّية، تهمًا عدة إلى المتهم، منها الاتجار بالبشر، والتحريض على ممارسة الفجور، وارتكاب جريمة الزنا بإحدى ابنتيه، ومحاولة اغتصاب ابنته الثانية القاصر، والتي قامت بتسجيل إحدى الجلسات بينها وبين أبيها، بعدما اشتكت إلى زوجة أبيها، والتي لم تفعل شيئًا، حتى قامت بتسجيل الجلسة الثانية، وتقديم بلاغ رسمي للجهات الشرطية المختصة.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بعرض ابنتيه على طالبي المتعة الحرام لمدة 6 أعوام، وقيامه بمحاولة اغتصاب ابنته الصغرى القاصر، داخل مركبته خلال توصيلها لأحد الزبائن.







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