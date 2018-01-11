افتتاح جسر التقاطع رقم 3 بتكلفة 18 مليون ريال في الباحة

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

افتتح أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، جسر التقاطع رقم ٣ بالطريق الدائري والمتقاطع مع طريق المطار بتكلفه بلغت 18.772.000 ريال.

واطلع أمير الباحة خلال التدشين على عدد من اللوحات والخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع وحركة السير عليه، واستمع إلى شرح مفصل من مساعد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي عن المشروع، منوهاً بما شاهده من تنفيذ للمشروع وفق المواصفات المطلوبة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في انسياب الحركة كونه يخدم مواقع مهمة في المنطقة مثل الجامعة والمطار والمدينة الصناعية، مؤكداً أهمية استكمال تنفيذ مشاريع الطرق المختلفة في المنطقة لخدمة مرتاديها من أهالي الباحة والزائرين.

بدوره أوضح مساعد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة أن المشروع الذي يخدم محافظة العقيق والمطار وجامعة الباحة والمنطقة الصناعية وسيحدث نقله نوعية في انسيابية الحركة إذ يعتبر من أهم تقاطعات الطريق الدائري.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع المرحلة السابعة من الطريق الدائري الذي بلغت قيمته 296 مليون ريال ويمتد من تقاطع بنى ظبيان على طريق الباحة -بلجرشي – أبها وحتى تقاطعه مع طريق المطار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :