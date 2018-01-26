افتتاح حديقة ملهمتي في محايل مساء اليوم الجمعة

المواطن ـ أحمد الشهري ـ محايل:

يفتتح وكيل محافظ محايل علي إبراهيم الفلقي، مساء الجمعة، حديقة ملهمتي، وذلك بالقرب من مركز الأمير نايف الحضاري.

وأوضح المتحدث الرسمي للمشروع فيصل بن حبتر أنَّ “المشروع في فكرته العامة بيئي واجتماعي”، مشيرًا إلى أنّه “مهرجان مفتوح لجميع الفنانين التشكيليين والمبدعين من أبناء المحافظة”.

وأكّد أنَّ “هذا المشروع يهدف إلى إعادة التدوير واستثمار المستعمل، وصون البيئة من العبث واللامبالاة”.

يُذكر أنّه شهد المشروع الذي يقام لأول مرة خارج مدينة أبها، التي شهدت انطلاقته العام الماضي، مشاركة أكثر من 40 مشاركًا من أبناء محايل، حيث أقيم على مساحة 5000 متر مربع.







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