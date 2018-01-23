افتتاح مراكز خدمة العملاء لقطاع التنمية الاجتماعية في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

افتتح الأحد، مركز خدمة العملاء لقطاع التنمية بمنطقة عسير، وذلك بمتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري.

ويقع مركز خدمة العملاء الرجالي بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بعسير، ومركز خدمة العملاء النسائي بمكتب الضمان النسوي بأبها، حيث يشمل خدمة المستفيدين من الرعاية والضمان والتنمية.

ويتم استقبال العملاء وتلقي الطلبات والاستفسارات عبر هذه المراكز حيث يتم استقبال العملاء وتلقي الطلبات للتحقق من مدى انطباق ضوابط وشروط الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم تحويلها للخدمات المساندة للدراسة والتقييم وتحديد الخدمة التي توافق حالة العميل الصحية ومنها الإعانة المالية، والأجهزة العينة، وطلبات الرعاية المنزلية، وطلبات الاستقدام، ونقل ملفات من منطقه لأخرى، واستفسارات تحديث البيانات، وبطاقات تسهيلات، وبطاقات تخفيض أجور إركاب وخدمات الإيواء ويتم مخاطبة فرع الوزارة بالمنطقة والرعاية المنزلية.

وفيما يخص عملاء التنمية الاجتماعية، يتم تسهيل عدد من الخدمات ومنها طلب خدمة تأسيس جمعيات أهلية، وطلب تراخيص لمراكز أهلية وهي ضيافة أطفال أهلية، والإرشاد الأسري، والدراسات والبحوث الاجتماعية وترخيص مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية والخدمات الإلكترونية وما يتعلق بها، ويتم معالجة شكاوى العملاء بمخاطبة الجهة ذات العلاقة.

وأما ما يخص عملاء الضمان الاجتماعي، فيمكنهم الاستفسار عن معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات المقطوعة، والبرامج المساندة ومن ثم تحويلها للأقسام المختصة لتنفيذ الإجراء.

ويتم خدمة العميل بالرفع بشكاوى للمكتب المعني لمعالجة المشكلة ومخاطبة الدعم الفني إذا دعت الحاجة.

وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة أن مراكز خدمة العملاء أطلقت تسهيلًا لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة في مقر واحد للإجابة على استفساراتهم وطلباتهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا عزم الوزارة على تقديم الخدمة بالشكل الذي يليق بالمواطن الكريم ويعكس مدى دعم واهتمام ولاة الأمر.







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