الأبرز في الجولة 17 .. السعوديات يدخلن الملاعب مشجعات

المواطن – مروة نبيل

لاقى قرار حضور النساء للملاعب قبولًا في الوسط الرياضي، حيث حرص عدد من العائلات على اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم، ومشاهدة مباراتي الأهلي والباطن، وكلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعملت الهيئة العامة للرياضة على توفير كافة سبل الراحة للنساء والأطفال في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث خصصت فريق عمل متكاملًا لتسهيل مهام دخول العائلات إلى الأماكن المخصصة لها داخل الملاعب.

وشهدت مباراتا الأهلي والباطن، والهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين حضورًا مميزًا من النساء والعائلات، ففي لقاء الراقي الذي احتضنه ملعب الجوهرة بلغ عدد الحاضرين 23 ألف و898 مشجعًا، فيما كان عدد جماهير الكلاسيكو 26602 متفرج.

وأظهرت عدسات المصورين مدى استمتاع العائلات بالحضور إلى الملاعب ومشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين من المدرجات، وتفاعلت النساء والأطفال مع مجريات المواجهات.

وقبل مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم الشعب يرحب بدخول النساء الملاعب، احتفاء بالحدث التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وتفاعلت السعوديات مع الحضور النسائي المميز في مباراتي الدوري السعودي للمحترفين بشدة، وأشادوا بالتنظيم المبهر لدخول العائلات إلى ملاعب المملكة، عبر الهاشتاقات المختلفة على “تويتر”.

وحرصت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، على حضور أول مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين يُسمح فيهم بدخول العائلات.

وقالت الأميرة ريم بنت بندر عبر “تويتر”: “معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة أشكركم جميعًا على جهودكم ودعمكم الدائم. اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وأفراده”.

ومن جانبها، علقت الإعلامية سميرة مدني على حضور العائلات للملاعب، قائلة: “حضور مبهج وحضاري للمرأة السعودية في ملعب الجوهرة لأول مباراة في التاريخ السعودية المجيد تحضرها النساء دام عزك يا وطن”.







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