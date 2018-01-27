الأحد.. الراتب الأول بالميلادي مع بدل الغلاء بعد سقوط “الأبراج”

المواطن ـ رقية الأحمد:

يترقب المواطنون، الأحد 28 كانون الثاني/يناير الجاري، إيداع أول راتب لموظفي القطاع الحكومي، بالأشهر الميلادية، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة، بعد أن سقطت الأبراج من روزنامة الحسابات، إثر مرور عام ونصف العام، بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 25 ذي الحجة الماضي، القرار رقم 551.

يُذكر أنَّ أول راتب تسلمه الموظفون بالأبراج هو راتب برج العقرب، الذي وافق السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، والسادس والعشرين من المحرم، بينما آخر راتب هو راتب الجدي، في الثامن من الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر 2017.

ومع الأوامر الملكية الصادرة بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير الجاري، طوى السعوديون صفحة الأبراج، التي كان يوافق يومها الخامس من كل شهر ميلادي.

وتزامنًا مع تلك الأوامر صدر أمرٌ من المقام السامي الكريم، يقضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات والشركات التي تدير المرافق العامة؛ لتكون في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.







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