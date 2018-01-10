الأردن تكشف عن تفاصيل الثأر للطيار الكساسبة

المواطن ـ وكالات

أعلن قائد الجيش الأردني، الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ العمليات الاستخباراتية والنوعية للجيش الأردني ثأرت للطيار معاذ الكساسبة، وأيضًا لعمليتي إربد والركبان.

وبيّن فريحات أنَّ “العديد من العمليات الإرهابية تم إحباطها والإجهاز على المخططين والمنفذين”، مشيرًا إلى أنَّ “دائرة المخابرات العامة في الأردن، أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، مخططًا إرهابيًّا وتخريبيًّا كبيرًا خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2017”.

وأوضح أنَّ “عناصر الخلية خططوا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”، لافتًا إلى أنَّه “أسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرًا متورطًا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد، التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي”.

وأبرز أنّه “كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أنها أعدت خططًا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات. ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين)”.

ولفت إلى أنَّه “خططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق”.

وأضاف: جرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم التهم التالية: