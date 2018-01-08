الأردن يرفع أسعار الخبز

المواطن - متابعة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، مساء اليوم الاثنين، عن الأسعار الجديدة التي طرحتها الحكومة للخبز، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع فبراير القادم.

وأكد الوزير الأردني، خلال مؤتمر صحافي، أن “خبز (الكماج) الكبير سيباع بسعر 32 قرشًا للكيلو والصغير 40 قرشًا، بينما سيباع خبز الطابون المشروح والوردة والمنقوش بسعر 35 قرشًا للكيلو”.

ولفت القضاة إلى أنه تم تثبيت الأسعار الجديدة للخبز لمدة سنة كاملة؛ نظرًا لوجود مخزون إستراتيجي من القمح يغطي استهلاك الأردن لسنة كاملة، في حين تم تثبيت أسعار المنتجات الأخرى للمخابز وعدم تغييرها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :