الأرصاد تحذر: تقلبات جوية على معظم المناطق خلال هذه الفترة

المواطن - واس

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ من يوم الجمعة القادم الـ 2 من شهر جمادى الأولى, وتستمر حتى يوم الأحد الـ 4 من ذات الشهر.

وتشهد التقلبات الجوية نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة, حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كيلو مترًا, وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلو متر على مناطق تبوك, والجوف, والحدود الشمالية, وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية, في حين تتهيأ الفرصة يوم الجمعة لهطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، كذلك على مناطق عسير والباحة وجازان, وتشمل الأجزاء الساحلية.

كما توقعت إدارة التحاليل والتوقعات أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءاً من مساء يوم الجمعة, على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وحائل.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة” القريات, الأجزاء بين طريف وعرعر، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك جبال اللوز, وعلقان من مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت “.







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