الأرصاد: رياح وغبار على مكة حتى الأربعاء

المواطن- مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة.

وتنتهي الحالة بحسب ما ذكرت الأرصاد على “تويتر”، يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة غير المستقرة تشمل المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من مكة المكرمة.

وقبل قليل، حذر الإنذار المبكر، من استمرار تواجد العوالق الترابية وتدني الرؤية الأفقية في نجران.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستكون على شرورة والأجزاء المجاورة، حيث تنشط الرياح السطحية في فترة الصباح مثيرة للأتربة والغبار.

وقالت الأرصاد: إن الحالة تستمر حتى يوم غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.







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