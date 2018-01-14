الأرصاد: طقس بارد الاثنين على 7 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها للطقس يوم غد الاثنين.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة وتمتد إلى مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ولفتت إلى أن السماء من المتوقع أن تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال وغرب المملكة، متوقعةً أيضًا تكون ضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر على شمال السعودية.







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