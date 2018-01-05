الأرض تترقّب كسوف القمر الأزرق الكبير الأول منذ 150 عامًا

المواطن ـ الرياض:

ظاهرة فريدة تضرب كوكب الأرض، للمرة الأولى منذ 150 عامًا؛ إذ يطل القمر عليها، بشكل خاص ومختلف، في 31 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أنّه ستشهد الأرض 3 أحداث سماوية منفصلة، تحدث كلها في آنٍ واحدٍ وفي ليلةٍ واحدةٍ، وهي ما يطلق عليها “كسوف القمر الأزرق الكبير”، وهي ظاهرة فلكية نادرة لم تتكرر منذ أكثر من 150 عامًا”.

وبيَّنت، أنَّه سيكون القمر في “كسوف القمر الأزرق الكبير” في أقرب مكان له في مداره حول كوكب الأرض، وسيظهر بصورة أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد، مشيرة إلى أنه “سيكون هذا الكسوف في هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة؛ حيث إنه ستمكن رؤيته بصورة كاملة في عددٍ أكبر من دول العالم، بسبب قرب القمر الكبير من كوكب الأرض؛ حيث سيكون مرئيًّا في الولايات المتحدة ووسط وشرق آسيا، وإندونيسيا، ونيوزيلندا وأستراليا وألاسكا وجزر هاواي”.

ولفتت إلى أنَّه “ستكون تلك الظاهرة فريدة، لأنه رغم أن القمر سيكون بلون أزرق زاهٍ في ذلك الكسوف، فإنه سيكون محاطًا بضوء أحمر، بسبب انعكاس الكسوف على الغلاف الجوي؛ ما سيجعله يجمع ما بين (القمر الأزرق) و(القمر الدامي)”.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الباحثة في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، سارة نوبل، قولها: إن “السر وراء تلك الظاهرة النادرة هو انعكاس غروب الشمس من على الأرض وانعكاسه من على القمر؛ ما يتسبب في تلك الظاهرة الفريدة”.







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