الأسهم الأميركية تبدأ 2018 على ارتفاع

المواطن - متابعة

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة، اليوم الثلاثاء، أول أيام التداول في عام 2018، في إشارة على أن الأسهم تتجه لتعزيز المكاسب القوية التي حققتها العام الماضي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 112.93 نقطة، أو ما يعادل 0.46 بالمائة، إلى 24832.15 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.3 نقطة، أو 0.42265 بالمائة إلى 2684.91 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 28.66 نقطة تعادل 0.42 بالمائة إلى 6932.04 نقطة.

كما ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع أول يوم تداول في 2018، وسط تفاؤل بوضع اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهى اليورو 2017 بتحقيق أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2003، في ظل تحسن الاقتصادات الأوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي، مما يعزز الطلب على العملة الموحدة.







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