الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات لم تشهدها منذ 2008

المواطن- متابعة

صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، في الوقت الذي يواصل فيه تنامي الثقة في أرباح الشركات وقوة الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو جلسة التداول مرتفعًا 0.73% إلى 402.95 نقطة وهو أعلى مستوياته في 10 سنوات، في حين زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 400.71 نقطة، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وتتسارع وتيرة موسم نتائج أعمال الشركات الأوروبية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع قيم الأسهم لأعلى مستوياتها في أكثر من عام ومراهنة المستثمرين على أن محرك إعلانات الأرباح ما زال لديه المزيد ليقدمه لدعم السوق.







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