الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف قتل المتظاهرين

المواطن - متابعة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إيران يوم الأربعاء لكبح جماح قوات الأمن بهدف تفادي تأجيج العنف واحترام حقوق المحتجين في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي.

وقال الأمير زيد في بيان إن أكثر من 20 قتلوا واعتقل المئات في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير وحث السلطات على إجراء ”تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في كل أعمال العنف التي وقعت“.

وأضاف أن من حق المحتجين أن يجدوا آذانًا صاغية. وقال إنه ينبغي أن تبذل السلطات جهدًا ”لضمان أن تتعامل قوات الأمن بطريقة متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي“.







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