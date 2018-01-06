الأمم المتّحدة: الإيرانيون خرجوا ضد تدخلات نظام الملالي في شؤون دول المنطقة

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنَّ التظاهرات في إيران خرجت للتعبير عن الغضب من التكلفة المرتفعة لتدخلات طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأوضح، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الذي انعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، أمس الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، في شأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 10 أيام، وأدّت إلى مقتل العشرات واعتقال آلاف المتظاهرين، أنَّ “المتظاهرين احتجوا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد“.

وبيّن أنَّ “التظاهرات العنيفة في إيران دعت العديد من الدول لمطالبة طهران باحترام الحق في التظاهر السلمي“.







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