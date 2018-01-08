الأمير فهد بن مشعل يواسي غلا الخالدي بعد موقف مطار الجوف برحلة على متن طائرة خاصة

المواطن ـ رقية الأحمد

ضجّة واسعة أثارها ردُّ مدير مطار الجوف، عبدالحكيم التميمي، على الطفلة غلا الخالدي، عقب تداول قضيّتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والصحافة المحلّية، لاسيّما لما اتّسم به من مصداقية وشفافية، معتبرين أنَّ على كل مسؤول في المملكة أن يتحلّى بالشجاعة للاعتراف بمناطق العجز والعمل على إصلاحها.

نموذج يحتذى:

التميمي، الذي تفاعل مع المقطع الذي شاركته غلا على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مبيّنًا أنَّ “ابنتي العزيزة، رسالتك وصلت وحقك علي، مطاراتنا بحاجة ماسة أن تكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسنعمل على تحقيق ذلك بإذن الله”، وهو ما نال استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز النشطاء، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، أنَّ المسؤول بتفاعله السريع مع أصغر سفيرة للنوايا الحسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة غلا الخالدي، أبدى مدى إنسانيته ورقيّه في الرد، معترفًا بالخطأ، دون تملّص من المسؤولية.

وهنّأ المواطنون، التميمي على أسلوبه في الرد، واعترافه بالعجز، وإقراره بالمشكلة، متمنين أن يحذو المسؤولين كافة حذوه، من الإقرار بالمشاكل، والسعي إلى حلّها، معتبرين أنَّه “نموذج يحتذى في التعامل مع المواطن، ولابد أن يُعمّم”.

رحلة على متن طائرة خاصة:

وفي سياق متّصل، أعلن الأمير فهد بن مشعل، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا”، مساء الاثنين 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن دعوة غلا الخالدي إلى رحلة طيران خاصة، عبر نادي الطيران السعودي الذي يرأسه بالنيابة.

وأكّد الأمير فهد، موجّهًا رسالة لغلا الخالدي، أنّها على الرحب والسعة، متى ما زارت الرياض، لتحظى برحلة على متن طائرة خاصة، واعدًا إياها بأن تكون دعوة مفتوحة وفي أي وقت، مهما تكررت زياراتها إلى العاصمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :