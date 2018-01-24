الأولمبية تُرشح لاعب الشباب لمنتدى مكافحة المنشطات

المواطن – مروة نبيل

رشحت اللجنة الأولمبية السعودية لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي للتايكوندو، عبدالله القعود، من أجل حضور منتدى مكافحة المنشطات للرياضيين في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية العمانية

وحرص لاعب الشباب عبدالله القعود على تقديم الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ولرئيس الاتحاد السعودي العميد ركن شداد العمري، وللجنة الأولمبية على هذه الثقة باختياره لحضور هذا المنتدى وتمثيل الوطن في المحفل الدولي الخليجي.

ووجه عبدالله القعود الشكر إلى إدارة نادي الشباب، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة أحمد العقيل، وجميع أعضاء المجلس، لدعمهم الأول بتوصية من الرئيس الفخري بدعم جميع الألعاب المختلفة، وذلك وفقًا لحساب الليث الرسمي على “تويتر”.







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